Ишматов: если Амирову дадут больше играть в «Салавате», он станет быстрее прогрессировать
Экс-главный тренер молодежной сборной России и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов поделился мнением о перспективах нападающего уфимского клуба Родиона Амирова.
«Если Амирову дадут больше играть в Уфе, он станет быстрее прогрессировать. Наличие таланта он показал еще на юниорском чемпионате мира, но, к сожалению, над клубными тренерами часто дамокловым мечом висит необходимость давать результат здесь и сейчас, иначе они могут лишиться своего поста, а не каждый молодой сможет заиграть сразу и с минимумом ошибок.
Подводить таких игроков к уровню взрослого хоккея – ювелирная работа. Хочется надеяться, что Амирову в «Салавате» помогут адаптироваться и развить свои качества», – приводят слова Ишматова «Известия».
Маккензи: Аскаров — 11-й в рейтинге фаворитов драфта, Амиров — 19-й
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