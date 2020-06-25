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Ишматов: если Амирову дадут больше играть в «Салавате», он станет быстрее прогрессировать

Ишматов: если Амирову дадут больше играть в «Салавате», он станет быстрее прогрессировать
Хоккей / КХЛ 0

Экс-главный тренер молодежной сборной России и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов поделился мнением о перспективах нападающего уфимского клуба Родиона Амирова.

«Если Амирову дадут больше играть в Уфе, он станет быстрее прогрессировать. Наличие таланта он показал еще на юниорском чемпионате мира, но, к сожалению, над клубными тренерами часто дамокловым мечом висит необходимость давать результат здесь и сейчас, иначе они могут лишиться своего поста, а не каждый молодой сможет заиграть сразу и с минимумом ошибок.

Подводить таких игроков к уровню взрослого хоккея – ювелирная работа. Хочется надеяться, что Амирову в «Салавате» помогут адаптироваться и развить свои качества», – приводят слова Ишматова «Известия».

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