Коваленко: профсоюз наконец завершил эпопею с Леснухиным. «Рязань» всё ему выплатит

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко рассказал о ситуации с экс-форвардом Сергеем Леснухиным.
«В российском хоккее каникулы, а у нас наконец-то завершилась двухлетняя эпопея, связанная с экс-форвардом ряда клубов КХЛ и ХК „Рязань“ Сергеем Леснухиным. Ещё в 2017 году Сергей получил травму, она была неверно диагностирована и запущена, мы попросили взыскать с клуба ВХЛ все расходы на лечение плюс компенсацию утраченного заработка. Также наши юристы перевели процесс из Рязани в Липецк — по месту жительства игрока, чтобы избежать любого давления на судей.
Этой весной „дело“ было выиграно, но в мае ХК „Рязань“ всё-таки подал аппеляцию. Несколько раз, надеемся, финальное заседание откладывалось — из-за коронавируса. И вот в середине июня оно наконец-то состоялось — Липецкий областной суд оставил решение в силе. Таким образом, все положенные компенсации на сумму более миллиона рублей хоккеисту будут выплачены», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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