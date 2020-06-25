Барков: живу ради победы в Кубке Стэнли. Хочу сделать всё возможное

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Александр Барков поделился мнением о решении лиги доиграть сезон.
«Чувствую себя в безопасности, приходя на тренировку. Полностью доволен принятыми лигой мерами предосторожности. За пределами льда стараюсь избегать мест с повышенной опасностью заражения.
Кубок Стэнли — это то, ради чего живу. Это то, ради чего мы живём, как команда. Собираемся сделать всё возможное для победы», — приводит слова слова Баркова журналист Джеймсон Олив в «Твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Барков принял участие в 66 матчах, записав на свой счёт 62 (20+42) очка при показателе полезности "+2" и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 20 минут за матч. Барков провёл во «Флориде» всю карьеру в НХЛ.
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Ранее одноклубник Баркова Сергей Бобровский показал, как готовит ужин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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