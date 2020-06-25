Холланд — о включении в Зал славы: я невероятно польщён, счастлив быть в хоккее

Генеральный менеджер клуба «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал включение в Зал хоккейной славы НХЛ.
«Невероятно польщён. Продолжаю оставаться в игре, потому что мне нравился хоккей с тех пор, как был юношей. И я счастлив, что до сих пор нахожусь в хоккее», — приводит слова Холланда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, новыми членами Зала славы станут Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон и Ким Сент-Пьер. Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар, находившиеся в числе кандидатов, не были выбраны комитетом.
Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного человека в каждой категории за год. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов.
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