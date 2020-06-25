Официальный сайт НХЛ: Овечкин — в топ-3 первых номеров драфта с 1980 года

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших с 1980 года первых номеров драфта НХЛ по версии официального сайта лиги.



Возглавил рейтинг легендарный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Вторым стал ещё один игрок «пингвинов» — Сидни Кросби, третьим — Овечкин. Из действующих игроков в первую десятку вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»).



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Ранее Овечкин показал, как его сын тренирует броски по воротам.