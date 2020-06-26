Александр Стрельцов: нас с братом никогда не спускали в ВХЛ. Не было даже таких разговоров

Российский нападающий Александр Стрельцов поделился мнением о дальнейших карьерных перспективах. За карьеру в КХЛ форвард вместе со своим братом Василием защищал цвета «Автомобилиста», «Лады» и «Адмирала».

«Если оказаться в Высшей лиге, то потом уже сложно будет вернуться в КХЛ. Мы будем до последнего ждать предложений из КХЛ, потому что это совсем разные лиги. На протяжение всей нашей карьеры мы играли только в КХЛ и нас никогда не спускали в ВХЛ. И менеджеры, и тренеры всегда были довольны нашей игрой.

Не было даже таких разговоров, чтобы отправить нас в ВХЛ, потому что мы плохо играем. К тому же всегда у нас были двусторонние контракты, но при этом нас не отправляли в другую лигу. Мы устраивали все клубы, за которых играли в КХЛ – и «Автомобилист», и «Ладу», да и «Адмирал». Все были нами довольны», — сказал Стрельцов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

Прочитать полностью интервью с братьями Стрельцовыми можно на «Чемпионате».