«Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями о решении НХЛ возобновить сезон.



«С нетерпением жду плей-офф с участием „Нью-Йорк Рейнджерс“. Однако у меня есть опасения не только по поводу здоровья игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Причём делали это даже во время кризиса из-за пандемии, хотя доходы владельцев продолжают расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу.



Мы, как игроки, не можем возобновить матчи, не имея заключённого соглашения. Знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф находится в разгаре. Искренне желаю, чтобы товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить матчи на домашней арене», — написал Панарин в «Твиттере».



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