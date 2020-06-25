«Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями о решении НХЛ возобновить сезон.
«С нетерпением жду плей-офф с участием „Нью-Йорк Рейнджерс“. Однако у меня есть опасения не только по поводу здоровья игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Причём делали это даже во время кризиса из-за пандемии, хотя доходы владельцев продолжают расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу.
Мы, как игроки, не можем возобновить матчи, не имея заключённого соглашения. Знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф находится в разгаре. Искренне желаю, чтобы товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить матчи на домашней арене», — написал Панарин в «Твиттере».
Ранее Панарин показал, как катается с невестой на лошадях.
- 25 июня 2020
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