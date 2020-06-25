Антропов: Михеев сейчас в такой форме, что будет лучшим во всей НХЛ

Консультант «Торонто Мэйпл Лифс» по развитию игроков Николай Антропов поделился мнением о форвардах Илье Михееве и Александре Барабанове.
«Илья давно уже в самостоятельном плавании. Приехал уже с языком, так что никаких проблем у него не было. Мы переписываемся и общаемся, но никакая помощь ему не нужна. Сейчас у него тоже всё хорошо. Он был травмирован, поэтому имел право кататься во время карантина. Так что он сейчас в такой форме, что будет лучшим во всей лиге.
У Барабанова в плане языка ситуация такая же, как у Коршкова. Ему дали английского репетитора, с которым он сейчас занимается два раза в неделю. Полагаю, работы у меня с ним будет прилично. А относительно его игровых качеств все и так всё знают — игрок сборной России и СКА. Я играл против него», — цитирует Антропова официальный сайт НХЛ.
- 25 июня 2020
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