Пьянов: получил варианты от трёх-четырёх клубов, но выбрал «Амур»

Нападающий Валентин Пьянов прокомментировал возвращение в хабаровский «Амур».
«Ничего удивительного. Позапрошлый сезон провел в „Амуре“, затем вернулся в „Авангард“, но связи с Хабаровском старался не терять. Когда стало ясно, что, скорее всего, покидаю „Авангард“, представители „Амура“ первыми вышли с контрактным предложением. Получил примерно одинаковые варианты контрактов от трех-четырёх клубов КХЛ. Но выбрал „Амур“.
Всё, что ни делается, — к лучшему. У меня амбициозные планы на предстоящий сезон, активно к нему готовлюсь. Сегодня утром уже работал в зале, а сейчас вернулся с массажа. Причина спада после перехода в „Авангард“? В „Амуре“ в среднем получал больше игрового времени, но причины спада ищу прежде всего в себе. 9 шайб — неплохо, а вот три передачи — никуда не годится. Немного в Балашихе не сложилось», — цитирует Пьянова Russia-Hockey.
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