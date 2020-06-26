Мариан Госса: если бы не кожное заболевание, я мог бы поиграть ещё пару сезонов

Известный нападающий Мариан Госса поделился мнением о кожном заболевании, из-за которого ему пришлось завершить карьеру после сезона-2016/2017. Напомним, словак в ноябре станет членом Зала славы НХЛ.



«Давайте так: я знал, что у меня оставалась пара лет. Если бы у меня не было кожного заболевания, из-за которого мне приходилось каждый день пить таблетки, я бы однозначно мог провести ещё пару сезонов. Я всё ещё был в хорошей форме. Я мог кататься с молодыми ребятами, а в последнем сезоне забил что-то вроде 26 голов. Так что я всё ещё хорошо себя чувствовал, во мне было много энергии. Но с такими таблетками рисковать не хотелось. Так что я решил себя поберечь», — приводит слова Госсы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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