Ванкувер не примет матчи НХЛ после возобновления сезона

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в своём официальном «Твиттере» опубликовал заявление, в котором говорится о неимении возможности проведения матчей плей-офф турнира.
«Мы искренне благодарим премьер-министра Хоргана, министра Бира, доктора Бонни Анри за их невероятную поддержку, поскольку мы совместно работали над предоставлением возможности принять команды НХЛ в Ванкувере. С самого начала это была совместная работа с НХЛ и всеми участвующими сторонами на протяжении всего процесса», — сказал Трент Кэрролл, коммерческий директор «Ванкувера».
Наша цель состояла в том, чтобы помочь НХЛ вернуть хоккей. Хотя Ванкувер не станет городом-хабом, мы по-прежнему рады тому, что хоккей близок к возобновлению. Теперь мы с нетерпением ждём и очень рады приветствовать наших игроков из «Кэнакс» на тренировочном сборе на «Роджерс-Арена» в ближайшие недели. Захватывающее завершение сезона не за горами, и нам не терпится сбросить шайбу», — сказано в заявлении «Ванкувера».
Ранее сообщалось, что Ванкувер и Эдмонтон являются главными кандидатами для проведения плей-офф НХЛ, Вегас — под вопросом.
- 26 июня 2020
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:58
-
22:15
-
21:57
-
21:12
-
20:38
-
19:56
-
19:31
-
18:54
-
18:36
-
17:56
-
17:39
-
17:12
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:13
-
14:50
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:38
-
13:10
-
12:37
-
12:20
-
12:05
-
11:40
-
11:06
-
10:45
-
10:20