Ванкувер не примет матчи НХЛ после возобновления сезона

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в своём официальном «Твиттере» опубликовал заявление, в котором говорится о неимении возможности проведения матчей плей-офф турнира.

«Мы искренне благодарим премьер-министра Хоргана, министра Бира, доктора Бонни Анри за их невероятную поддержку, поскольку мы совместно работали над предоставлением возможности принять команды НХЛ в Ванкувере. С самого начала это была совместная работа с НХЛ и всеми участвующими сторонами на протяжении всего процесса», — сказал Трент Кэрролл, коммерческий директор «Ванкувера».

Наша цель состояла в том, чтобы помочь НХЛ вернуть хоккей. Хотя Ванкувер не станет городом-хабом, мы по-прежнему рады тому, что хоккей близок к возобновлению. Теперь мы с нетерпением ждём и очень рады приветствовать наших игроков из «Кэнакс» на тренировочном сборе на «Роджерс-Арена» в ближайшие недели. Захватывающее завершение сезона не за горами, и нам не терпится сбросить шайбу», — сказано в заявлении «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что Ванкувер и Эдмонтон являются главными кандидатами для проведения плей-офф НХЛ, Вегас — под вопросом.