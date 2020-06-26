Потолок зарплат в НХЛ может остаться на уровне $ 81,5 млн в следующих трёх сезонах

Размер потолка зарплат в НХЛ может оставаться неизменным в течение нескольких следующих сезонов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года.



В рамках этого процесса может быть достигнуть договорённость, что размер потолка в ближайшие три сезона останется на уровне $ 81,5 млн, как в сезоне-2019/2020. При этом в сезоне-2022/2023 он может быть повышен на $ 1 млн.



Другие основные темы для обсуждения – процент эскроу и отсрочка выплат части зарплат игроков. По словам Фридмана, потенциальное соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020/2021. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если нынешний сезон не будет доигран и 27-28% — если будет.



Также обсуждается отсрочка выплат 10% зарплат игроков. Подчёркивается, что это временная мера, и деньги будут выплачены игрокам позднее. Соглашение должно быть одобрено простым большинством членов профсоюза. Право голоса получат более 700 хоккеистов. Ожидается, что игроки выскажутся по этому вопросу одновременно с голосованием по поводу протоколов безопасности в рамках возобновления сезона.

«Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ