Потолок зарплат в НХЛ может остаться на уровне $ 81,5 млн в следующих трёх сезонах

Размер потолка зарплат в НХЛ может оставаться неизменным в течение нескольких следующих сезонов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года.
В рамках этого процесса может быть достигнуть договорённость, что размер потолка в ближайшие три сезона останется на уровне $ 81,5 млн, как в сезоне-2019/2020. При этом в сезоне-2022/2023 он может быть повышен на $ 1 млн.
Другие основные темы для обсуждения – процент эскроу и отсрочка выплат части зарплат игроков. По словам Фридмана, потенциальное соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020/2021. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если нынешний сезон не будет доигран и 27-28% — если будет.
Также обсуждается отсрочка выплат 10% зарплат игроков. Подчёркивается, что это временная мера, и деньги будут выплачены игрокам позднее. Соглашение должно быть одобрено простым большинством членов профсоюза. Право голоса получат более 700 хоккеистов. Ожидается, что игроки выскажутся по этому вопросу одновременно с голосованием по поводу протоколов безопасности в рамках возобновления сезона.
- 26 июня 2020
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:58
-
22:15
-
21:57
-
21:12
-
20:38
-
19:56
-
19:31
-
18:54
-
18:36
-
17:56
-
17:39
-
17:12
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:13
-
14:50
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:38
-
13:10
-
12:37
-
12:20
-
12:05
-
11:40