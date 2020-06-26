В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Это касается легионеров КХЛ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее ограничения на въезд в страну в условиях пандемии — теперь в Россию могут попасть высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.

Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний.

Ранее Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.