Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал обвинение в захвате барбершопа в Нижнекамске. Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил ему, а также ещё двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.

«Господина Белоусова знаю много лет, он вошёл ко мне в доверие, пару лет назад брал в долг на развитие своего бизнеса – барбершопа – в сумме 300 тыс рублей. Он обещал вернуть деньги в скором времени, но этого не произошло, на просьбы вернуть деньги кормил завтраками и уходил от ответа. Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и обращение в полицию – это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня.

Причины были как минимум две. Первая – это нежелание возвращать долг, наличие которого он не отрицает. И вторая – это тот факт, что за две недели до его обращения в полицию он похитил у меня кошелёк с 40 тыс рублей, что попало на камеры видеонаблюдения. По моему заявлению было возбужденно уголовное дело, но по непонятным для меня причинам уголовное дело в отношении Белоусова было приостановлено.

А я вынужден посещать отдел полиции чуть ли не ежемесячно и раз за разом доказывать, что не имею ни малейшего отношения к событиям, по которым меня оговаривает Белоусов. Что же касается его долга, то он пытался расплатиться оборудованием для парикмахерской, но, по оценкам специалистов, стоимость инвентаря не покрывала и половины долга. Считаю, что страх перед наказанием за кражу послужил поводом оклеветать меня», – цитирует Сергеева «Спорт Бизнес Online».