Скаут НХЛ: Лафренье – уже один из лучших игроков в мире. Он заиграет в НХЛ сразу же

Старший менеджер Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах главного фаворита драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье.

«На мой взгляд, это уже один из лучших игроков в мире, так что он заиграет сразу же. Если не случится ничего драматического, то он отправится в команду, которой требуется немедленная помощь», – цитирует Грегори пресс-служба НХЛ.

Ранее Национальная хоккейная лига подтвердила, что 26 июня в формате видеоконференции состоится драфт-лотерея, в рамках которой будет определён порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года. Драфт-лотерея может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин.