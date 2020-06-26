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СКА рассказал о поправках в конституцию России

СКА рассказал о поправках в конституцию России
Хоккей / КХЛ 0

СКА в официальном «инстаграме» клуба опубликовал пост про то, какие поправки могут быть внесены в конституцию России в случае одобрения их гражданами в результате голосования.

Петербургский клуб отметил защиту человека труда, социальные гарантии, доступную и качественную медицину, защиту суверенитета и территориальной целостности, сохранение культурного наследия и другие. Голосование за поправки в конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Напомним, что в комплекс поправок в конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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