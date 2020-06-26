В московском «Динамо» отреагировали на информацию об уголовном деле в отношении Сергеева

В московском «Динамо» прокомментировали информацию об уголовном деле в отношении защитника команды Андрея Сергеева. Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил игроку, а также ещё двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч. 2 статьи 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.
«На момент подписания контракта с защитником Андреем Сергеевым клуб не располагал информацией об уголовном деле, которое было заведено на игрока. В данной ситуации клуб будет действовать в рамках законодательства Российской Федерации.
В первой половине июля команда соберётся на базе в Новогорске для прохождения всех необходимых процедур перед тем, как отправиться на предсезонный сбор. Если игрок не прибудет в Москву, то и в этой ситуации клуб будет опираться на действующий трудовой договор и регламент Континентальной хоккейной лиги», — сообщили «Спорт Бизнес Online» в пресс-службе «Динамо».
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