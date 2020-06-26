Баттон: Лафренье способен набрать 60 очков в сезоне. Хьюз и Какко не были готовы физически

Эксперт TSN Крэйг Баттон поделился мнением о перспективах главного фаворита драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье.

«Думаю, что в первом сезоне он способен набрать 60 очков. Он физически и психологически взрослый и обладает всеми умениями. Некоторые игроки в юном возрасте не готовы справляться с нагрузками в первом сезоне.



Вы видели Джека Хьюза и Каапо Какко, они будут очень хорошими игроками, но они просто не были готовы физически. Они не были готовы выдерживать нагрузки. Лафренье сможет», – цитирует Баттона пресс-служба НХЛ.

Ранее Национальная хоккейная лига подтвердила, что 26 июня в формате видеоконференции состоится драфт-лотерея, в рамках которой будет определён порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года. Драфт-лотерея может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин.