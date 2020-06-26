Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива». Все сборы пройдут в Ярославле

Опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива». Все сборы пройдут в Ярославле
Хоккей / КХЛ 0

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива».

14 июля – углублённое медицинское обследование.
15 июля — 3 августа – тренировочный сбор в Ярославле.
4-9 августа – участие в турнире «Sochi Hockey Open». Соперники: ХК «Сочи» (Сочи), молодёжная сборная России, СКА (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск).
10-18 августа – тренировочный сбор в Ярославле.
19-25 августа – предварительно – участие в турнире в Минске. Соперники: «Динамо» (Минск), «Юность» (Минск), «Барыс» (Нур-Султан).
26-31 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

СКА, «Ак Барс», «Салават» и «Магнитка» примут участие в турнире обладателей Кубка Гагарина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020