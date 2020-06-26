Опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива». Все сборы пройдут в Ярославле

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива».

14 июля – углублённое медицинское обследование.

15 июля — 3 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

4-9 августа – участие в турнире «Sochi Hockey Open». Соперники: ХК «Сочи» (Сочи), молодёжная сборная России, СКА (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск).

10-18 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

19-25 августа – предварительно – участие в турнире в Минске. Соперники: «Динамо» (Минск), «Юность» (Минск), «Барыс» (Нур-Султан).

26-31 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.