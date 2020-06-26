«Динамо» в межсезонье сыграет на турнире в Москве и проведёт ещё семь контрольных матчей

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки московского «Динамо». В тренировочном графике команды Владимира Крикунова запланировано участие на традиционном Кубке мэра Москвы и ещё семь контрольных матчей.
14 июля – углублённое медицинское обследование.
15-30 июля – тренировочный сбор в Нижнем Новгороде. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Торпедо» (Нижегородская область) 30 июля.
2-27 августа – тренировочный сбор в Новогорске. В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи: с «Витязем» 5 августа, ЦСКА 8 августа (Москва, ЦСКА Арена), «Ак Барсом» 10 и 11 августа, «Авангардом» 15 августа и «Амуром» 21 августа.
27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Витязь» (Московская область), «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва).
- 26 июня 2020
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:58
-
22:15
-
21:57
-
21:12
-
20:38
-
19:56
-
19:31
-
18:54
-
18:36
-
17:56
-
17:39
-
17:12