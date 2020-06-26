«Динамо» в межсезонье сыграет на турнире в Москве и проведёт ещё семь контрольных матчей

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки московского «Динамо». В тренировочном графике команды Владимира Крикунова запланировано участие на традиционном Кубке мэра Москвы и ещё семь контрольных матчей.

14 июля – углублённое медицинское обследование.

15-30 июля – тренировочный сбор в Нижнем Новгороде. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Торпедо» (Нижегородская область) 30 июля.

2-27 августа – тренировочный сбор в Новогорске. В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи: с «Витязем» 5 августа, ЦСКА 8 августа (Москва, ЦСКА Арена), «Ак Барсом» 10 и 11 августа, «Авангардом» 15 августа и «Амуром» 21 августа.

27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Витязь» (Московская область), «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва).