Плющев: на Панарина подействовала пандемия. Поднимать бучу по вопросу эскроу — неэтично

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о словах нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина про ситуацию с эскроу в НХЛ.
«Наверное, на Панарина тоже подействовала пандемия и карантин. Есть правила, по которым живут в том или ином государстве, есть статус и положение. Повышение эскроу — это не решение одного или двух чиновников. Наверное, с этим мнением согласен в том числе и профсоюз хоккеистов. Поэтому поднимать по этому вопросу какую-то бучу, наверное, как-то неэтично.
Тем более господин Панарин так восхищался системой американского образа жизни. Поэтому немножко непонятно. Ему же здесь, в России, особенно не нравится. А там он просто взахлёб обо всём пишет. Думаю, там такие заявления не воспринимают в положительном плане. Далеко не каждый американец получает такие зарплаты, как игроки НХЛ. Вполне возможно, что отношение к господину Панарину немножко изменится. Когда он был на волне негативного отношения к российской действительности, его все там в попу целовали, а сейчас, думаю, всё будет по-другому», — цитирует Плющева Sport24.
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