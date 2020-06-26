Выступавший в минувшем сезоне за «Авангард» Семён Ручкин продолжит карьеру в «Торпедо»
Российский защитник Семён Ручкин пополнил систему «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Двусторонний контракт с нижегородским клубом позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и ВХЛ.
23-летний игрок обороны в последние сезоны выступал за клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), в составе которого стал победителем второй по значимости лиги России. В ходе прошлого сезона игрок в ранге самого полезного хоккеиста ВХЛ ("+21") перешёл в «Авангард».
За омский клуб хоккеист провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них три очка. Российский защитник отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафного времени.
«Торпедо» представило план предсезонной подготовки
- 26 июня 2020
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:58
-
22:15
-
21:57
-
21:12
-
20:38
-
19:56
-
19:31
Партнерский контент