Выступавший в минувшем сезоне за «Авангард» Семён Ручкин продолжит карьеру в «Торпедо»

Российский защитник Семён Ручкин пополнил систему «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Двусторонний контракт с нижегородским клубом позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и ВХЛ.

23-летний игрок обороны в последние сезоны выступал за клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), в составе которого стал победителем второй по значимости лиги России. В ходе прошлого сезона игрок в ранге самого полезного хоккеиста ВХЛ ("+21") перешёл в «Авангард».

За омский клуб хоккеист провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них три очка. Российский защитник отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафного времени.