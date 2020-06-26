Карнаухов — об игре за ЦСКА: армия и сопутствующая тематика нравились мне с самого детства

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал продление контракта с «армейским» клубом до 2023 года.
«Горд защищать «армейский» клуб и чтить «армейские» традиции. Я люблю хоккей, армия и сопутствующая тематика с самого детства нравились мне – это не секрет. Продление договора – это только шаг, нужен результат. Надо показывать свой лучший хоккей. Задачи на сезон — кубковые. Перед нами всегда стояла, стоит и будет стоять одна цель – побеждать. Надеюсь, порадую болельщиков. Мы будем делать всё возможное для победы», — цитирует Карнаухова пресс-служба московского клуба.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Карнаухов набрал 9 (4+5) очков в 53 матчах. В плей-офф он отметился одной шайбой в четырёх матчах. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть больше 13,5 минут игрового времени. Общий показатель полезности составил "+9". Следующий сезон станет для Павла пятым на уровне Континентальной хоккейной лиги.
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