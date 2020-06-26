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Защитник Марк Марин перешёл в «Торпедо». Ранее хоккеист не принял предложение «Ак Барса»

Защитник Марк Марин перешёл в «Торпедо». Ранее хоккеист не принял предложение «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник системы казанского «Ак Барса» Марк Марин пополнил состав «Торпедо», сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба. ⠀

За карьеру в системе «Ак Барса» Марин несколько раз вызывался в главную команду, но не провёл ни одного матча в КХЛ. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате ВХЛ 39 матчей и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности "+14". В плей-офф ВХЛ на счету игрока 2 (2+0) очка в 10 матчах.

Контракт Марина с «Ак Барсом» истёк 30 апреля 2020 года. Казанский клуб сделал 24-летнему игроку квалификационное предложение, однако Марин отклонил его. По регламенту «Ак Барс» закрепил за собой права на хоккеиста. Таким образом, «Торпедо» должно было выплатить компенсацию за переход хоккеиста.

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