Защитник Марк Марин перешёл в «Торпедо». Ранее хоккеист не принял предложение «Ак Барса»

Защитник системы казанского «Ак Барса» Марк Марин пополнил состав «Торпедо», сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба. ⠀

За карьеру в системе «Ак Барса» Марин несколько раз вызывался в главную команду, но не провёл ни одного матча в КХЛ. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате ВХЛ 39 матчей и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности "+14". В плей-офф ВХЛ на счету игрока 2 (2+0) очка в 10 матчах.

Контракт Марина с «Ак Барсом» истёк 30 апреля 2020 года. Казанский клуб сделал 24-летнему игроку квалификационное предложение, однако Марин отклонил его. По регламенту «Ак Барс» закрепил за собой права на хоккеиста. Таким образом, «Торпедо» должно было выплатить компенсацию за переход хоккеиста.