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Майоров: мне начхать на НХЛ. Гораздо интереснее, как наш хоккей будет выходить из застоя

Майоров: мне начхать на НХЛ. Гораздо интереснее, как наш хоккей будет выходить из застоя
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который призвал изменить нынешнюю ситуацию в НХЛ со специальным налогом эскроу.

«Я ситуацией НХЛ интересуюсь постольку-поскольку. Мне начхать на эту лигу. Гораздо больше меня интересует, что творится в нашем хоккее. Как мы будем выходить из застоя? Почему у нас мало звёзд в последнее время появляется? И многие другие вопросы. А что там у Панарина с зарплатами, мне до лампочки. Меня его инициатива по эскроу не волнует», — цитирует Майорова Sport24.

Эскроу — это доля зарплат игроков, которую удерживают клубы НХЛ, чтобы соблюсти баланс доходов хоккеистов и владельцев команд.

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