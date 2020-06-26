Дубник: не думаю, что «Миннесота» начнёт плей-офф с тремя вратарями

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник прокомментировал возобновление тренировок. Напомним, руководство Национальной хоккейной лиги с 8 июня разрешило хоккеистам тренироваться малыми группами.
«Приятно было снова выйти на лёд, почувствовать шайбу, поймать пару бросков. На льду нас было шестеро: четыре полевых игрока и два вратаря. Не самое лучшее соотношение, но всё равно было здорово. Я надел форму, отбивал шайбу. Было замечательно
Кто будет основным вратарём? Не могу говорить за тренерский штаб, но не думаю, что они рассматривают вариант с тремя вратарями. Кахконен продемонстрировал феноменальный хоккей, и я очень рад за него. … Тем не менее считаю, что матч №1 начнёт либо Стэлок, либо я.
Все понимают друг друга, все сплотились, поэтому у нас такая опасная команда. … Если у нас получится снова поймать тот настрой, почувствовать партнёра, тогда мы будем способны на многое», — приводит слова Дубника пресс-служба НХЛ.
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