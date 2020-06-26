Братья Ушенины договорились с «Амуром» о новых однолетних контрактах

Нападающие «Амура» Владислав и Вячеслав Ушенины договорились о новых контрактах с хабаровским клубом. Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», оба хоккеиста поставят подписи под односторонними соглашениями сроком на один сезон. Для братьев предстоящий сезон станет шестым в составе «Амура».
В прошедшем сезоне 28-летний Вячеслав принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 9 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафного времени.
28-летний Владислав отыграл 62 матча в регулярном чемпионате. Он забросил 16 шайб, отдал 18 результативных передач, заработал показатель полезности «+7» и 18 штрафных минут.
По итогам регулярного чемпионата хабаровский клуб занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф.
- 26 июня 2020
-
18:23
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
16:05
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23