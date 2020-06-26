«Йокерит» сыграет первый месяц сезона с ограничением числа зрителей на трибунах

Стало известно, что ограничения, введённые из-за пандемии властями Финляндии, коснутся «Йокерита», который будет вынужден стартовать в новом сезоне КХЛ при частично заполненных трибунах.
«Сегодня связывался с офисом КХЛ, мне сказали, что сезон начинается 2 сентября. В Финляндии ограничения снимают 1 октября, поэтому первый месяц мы будем вынуждены играть с ограничениями для аудитории. Зрители на стадионе будет разделены на отдельные блоки, но это всё равно даёт возможность пригласить большое количество болельщиков, так как вместимость «Хартвалл-арены» составляет 13 тысяч зрителей. Впрочем, всё меняется быстро и пока ни у кого нет точных ответов на ключевые вопросы. Игроки прибудут в расположение «Йокерита» 20 июля.
Дальнейшие приобретения? Пока не буду делать никаких обещаний. Мы можем начать сезон просто отлично, не беспокойтесь», — приводит слова президента клуба Яри Курри Iltalehti.
- 26 июня 2020
-
18:23
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
16:05
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23