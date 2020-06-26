«Йокерит» сыграет первый месяц сезона с ограничением числа зрителей на трибунах

Стало известно, что ограничения, введённые из-за пандемии властями Финляндии, коснутся «Йокерита», который будет вынужден стартовать в новом сезоне КХЛ при частично заполненных трибунах.

«Сегодня связывался с офисом КХЛ, мне сказали, что сезон начинается 2 сентября. В Финляндии ограничения снимают 1 октября, поэтому первый месяц мы будем вынуждены играть с ограничениями для аудитории. Зрители на стадионе будет разделены на отдельные блоки, но это всё равно даёт возможность пригласить большое количество болельщиков, так как вместимость «Хартвалл-арены» составляет 13 тысяч зрителей. Впрочем, всё меняется быстро и пока ни у кого нет точных ответов на ключевые вопросы. Игроки прибудут в расположение «Йокерита» 20 июля.

Дальнейшие приобретения? Пока не буду делать никаких обещаний. Мы можем начать сезон просто отлично, не беспокойтесь», — приводит слова президента клуба Яри Курри Iltalehti.