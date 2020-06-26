Права на название хоккейного стадиона в Сиэтле купил самый богатый человек в мире

Новый клуб НХЛ из Сиэтла будет выступать на стадионе, который будет называться Climate Pledge Arena. Об этом рассказал владелец интернет-магазина Amazon Джефф Безос, который купил права на название.
«Я рад объявить, что компания Amazon приобрела права на стадион в Сиэтле, который ранее был известен как Key Arena. Вместо того, чтобы назвать его Amazon Arena, мы решили посвятить название как регулярное напоминание о необходимости действий в области климата. Это будет первая в мире сертифицированная площадка с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, а лёд на арене будет залит из очищенной дождевой воды, это будет самый чистый лёд в НХЛ», — отметил Безос на своей странице в сети «Инстаграм».
Climate Pledge — это проект, запущенный компанией Amazon, который направлен на то, чтобы выполнить протоколы Парижского соглашения по парниковым газам на 10 лет раньше срока. Компании, участвующие в проекте, обязуются до нуля сократить вредные выбросы к 2040 году.
Напомним, что клуб из Сиэтла пока не имеет названия — его дебют в НХЛ состоится в сезоне-2021/2022. Состояние Джеффа Безоса оценивается в $ 150 млрд, по оценкам Forbes он является самым богатым человеком в мире.
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