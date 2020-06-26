Защитник «Сочи» Никита Щитов объявил о завершении карьеры

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов объявил о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня я объявляю об окончании своей профессиональной хоккейной карьеры! Я давно решил для себя, что моим последним клубом станет мною любимый ХК «Сочи». Я был капитаном с самого основания клуба, был первым игроком, кто вошёл в раздевалку. Это я не забуду. И я так прикипел к команде, болельщикам, людям, городу Сочи, что просто не вижу себя больше ни в какой другой команде в качестве игрока. Я всегда был и остаюсь честным и порядочным человеком, поэтому и остаюсь верным своему слову, самому себе!

Моя главная победа в хоккее в том, что я смог без связей, без агента, без блата выбраться из первой и высшей лиг и заиграть в Суперлиге и КХЛ. Благодарен хоккею за огромный круг общения, за то, что я видел множество городов России и других государств, за бесценную возможность различать людей и видеть их сущность, за огромный опыт. Я очень благодарен судьбе, что последние 2,5 года я проработал с величайшим игроком и нашим тренером Сергеем Зубовым. Именно он подсказывал и обращал своё внимание на те хоккейные вещи во мне, которые оставались прежде без внимания», – написал Щитов в своём «инстаграме».