Защитник «Сочи» Никита Щитов объявил о завершении карьеры

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов объявил о завершении спортивной карьеры.
«Сегодня я объявляю об окончании своей профессиональной хоккейной карьеры! Я давно решил для себя, что моим последним клубом станет мною любимый ХК «Сочи». Я был капитаном с самого основания клуба, был первым игроком, кто вошёл в раздевалку. Это я не забуду. И я так прикипел к команде, болельщикам, людям, городу Сочи, что просто не вижу себя больше ни в какой другой команде в качестве игрока. Я всегда был и остаюсь честным и порядочным человеком, поэтому и остаюсь верным своему слову, самому себе!
Моя главная победа в хоккее в том, что я смог без связей, без агента, без блата выбраться из первой и высшей лиг и заиграть в Суперлиге и КХЛ. Благодарен хоккею за огромный круг общения, за то, что я видел множество городов России и других государств, за бесценную возможность различать людей и видеть их сущность, за огромный опыт. Я очень благодарен судьбе, что последние 2,5 года я проработал с величайшим игроком и нашим тренером Сергеем Зубовым. Именно он подсказывал и обращал своё внимание на те хоккейные вещи во мне, которые оставались прежде без внимания», – написал Щитов в своём «инстаграме».
- 26 июня 2020
-
20:11
-
19:54
-
19:35
-
18:40
-
18:23
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
16:05
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13