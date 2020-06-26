У двух хоккеистов «Алмаза» обнаружен коронавирус
Два хоккеиста челябинского «Алмаза», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге, заразились коронавирусом, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.
«Два игрока команды «Алмаз» сдали положительные тесты на COVID-19. Они вернулись из отпусков, а сейчас проходят курс лечения. Вся остальная команда села на карантин на клубной базе в Череповце», — говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне плей-офф Молодёжной хоккейной лиги был прерван на стадии четвертьфинала второго этапа из-за пандемии коронавируса. Победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года и обладатель Кубка Харламова выявлен не был. Федерация хоккея России и лига в настоящий момент обсуждают вопрос подведения итогов первенства России.
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