Прайс: понимаю, что «Монреаль» не считают фаворитом, но мы можем играть сериями

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился своим мнением о предстоящей серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз».

«Сейчас многое происходит, решаются многие вопросы. Я хотел бы вернуться как можно раньше, чтобы начать полноценную подготовку к продолжению сезона. Надо понять, как всё будет работать, с чего начнётся такая подготовка. Всё это сочетается с плей-офф. Придётся провести против одной команды до пяти игр, чтобы попасть в плей-офф. Это интересно.

«Питтсбург» не хочет играть против меня? Такие публикации хорошо мотивируют. Тут нет сомнений. Получается отличный сценарий. Если мы будем играть, то я подойду к играм хорошо отдохнувшим. Я готовлю себя к любому варианту развития событий.

Обыграть «Пингвинз» будет очень сложно. Как и завоевать Кубок Стэнли. И это отлично понимают игроки «Питтсбурга». Но я не сомневаюсь, что я сам и мои одноклубники с нетерпением ждём такого шанса. В игре всех команд в начале каждого чемпионата есть определённый хаос, и сейчас, как мне кажется, всё начнётся приблизительно так же. Многое будет зависеть от того, как мы отработаем на сборах в ближайшем месяце. Это крайне важно. Всё может случиться. Надо пробовать, только так узнаешь результат. Я понимаю, что нас не считают фаворитами, но мы можем играть сериями. Наша команда доказала, что при определённом раскладе способна на многое. А плей-офф — это именно тот расклад», — приводит слова Прайса пресс-служба НХЛ.