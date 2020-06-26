Финские легионеры НХЛ чартерным рейсом отправились в Нью-Йорк
Финские легионеры клубов НХЛ, которые во время паузы из-за коронавируса вернулись на родину, чартерным рейсом отправились в Нью-Йорк, информирует Ilta-Sanomat.
По информации издания, на рейс были зарегистрированы 27 пассажиров. По прибытии в Нью-Йорк игроки отправятся в расположение своих клубов. Тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 10 июля
- 26 июня 2020
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