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Финские легионеры НХЛ чартерным рейсом отправились в Нью-Йорк

Финские легионеры НХЛ чартерным рейсом отправились в Нью-Йорк
Хоккей / НХЛ 0

Финские легионеры клубов НХЛ, которые во время паузы из-за коронавируса вернулись на родину, чартерным рейсом отправились в Нью-Йорк, информирует Ilta-Sanomat.

По информации издания, на рейс были зарегистрированы 27 пассажиров. По прибытии в Нью-Йорк игроки отправятся в расположение своих клубов. Тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 10 июля
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