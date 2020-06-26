Лилья: не сказал бы, что поставил крест на НХЛ. Никогда не знаешь, что произойдёт

Нападающий «Барыса» Якоб Лилья прокомментировал переход в клуб из Нур-Султана. В минувшем сезоне шведский форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».

«Является ли КХЛ для меня шагом назад после НХЛ? Нет, абсолютно нет. КХЛ — очень хорошая лига. Мне только 26 лет, и я хочу получать лучшее. Мои агенты искали варианты в КХЛ, и когда представилась такая возможность, я почувствовал, что это правильно. И так после некоторого времени переговоров с моим агентом мы заключили эту сделку, и я был рад её принять.

Значит ли переход в «Барыс», что я поставил для себя крест на НХЛ? Нет, никогда не знаешь, что произойдёт, но я бы не сказал, что поставил на этом крест. Многие игроки переходят из КХЛ в НХЛ — как и в обратном направлении», — приводит слова Лильи Sports.kz.