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Лилья: не сказал бы, что поставил крест на НХЛ. Никогда не знаешь, что произойдёт

Лилья: не сказал бы, что поставил крест на НХЛ. Никогда не знаешь, что произойдёт
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Якоб Лилья прокомментировал переход в клуб из Нур-Султана. В минувшем сезоне шведский форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».

«Является ли КХЛ для меня шагом назад после НХЛ? Нет, абсолютно нет. КХЛ — очень хорошая лига. Мне только 26 лет, и я хочу получать лучшее. Мои агенты искали варианты в КХЛ, и когда представилась такая возможность, я почувствовал, что это правильно. И так после некоторого времени переговоров с моим агентом мы заключили эту сделку, и я был рад её принять.

Значит ли переход в «Барыс», что я поставил для себя крест на НХЛ? Нет, никогда не знаешь, что произойдёт, но я бы не сказал, что поставил на этом крест. Многие игроки переходят из КХЛ в НХЛ — как и в обратном направлении», — приводит слова Лильи Sports.kz.

Нападающий «Коламбуса» Якоб Лилья подписал контракт с «Барысом»
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