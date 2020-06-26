Руденков: у «Сочи» большие цели, молодой состав, всё в целом позитивно

Нападающий Игорь Руденков прокомментировал подписание контракта с ХК «Сочи». Соглашение хоккеиста с южанами рассчитано на два сезона.
«Пока что я нахожусь в Нижнем Новгороде, 9-го числа прилетаю в Сочи. У команды большие цели, молодой состав, всё в целом позитивно. В сборной встречались с некоторыми ребятами, много кого знаю там. Пока что хожу в зал, с 1 июля начинаю работу на льду. С кем хочу сыграть в одном звене? Без разницы, все ребята хорошие, будет решать тренерский штаб», — приводит слова Руденкова «Матч ТВ».
На протяжении четырёх последних сезонов Руденков выступал за «Амур», набрав 59 очков в 156 матчах. Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи. Провёл несколько матчей за олимпийскую сборную России.
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