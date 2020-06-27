Лайуики — о клубной символике «Сиэтла»: у нас есть фаворит, но мы продолжаем работать

Генеральный директор нового клуба Национальной хоккейной лиги из Сиэтла Тодд Лайуики рассказал, когда будут представлены имя и символика клуба.

«Некоторые говорят, что мы уже опаздываем в этом плане. Это не так. В «Вегасе» определились с этим за год до первой игры. Мы сделаем это раньше. Тут надо семь раз отмерить и только потом резать. Этим мы и занимаемся. Мы хотим, чтобы люди, услышав название команды, подумали: «Здорово получилось!». Поэтому мы так много времени и усилий тратим на это. Это следующий вопрос в нашей повестке дня.

Тут надо быть очень внимательным, не забывать, что происходит с правами на названия в мире. Можно поставить себя под удар. Поэтому у нас есть несколько предложений, с которыми мы работаем. Похоже, у нас есть фаворит, но мы продолжаем работать. Решение не будет принято сегодня, но и откладывать его в долгий ящик мы не намерены.

Конечно, зелёный цвет соответствует идеям охраны климата. Но я не уверен, что такой же цвет будет у нашей формы. У команды есть своё лицо, свои цвета, своё название. Мы работаем над этим и рассчитываем, что сможем создать замечательную торговую марку.

Успеют ли сдать арену к драфту НХЛ 2021 года? Всё зависит от того, когда начнётся новый сезон, когда пройдёт драфт. У нас серьёзные амбиции, и мы бы хотели начать писать историю клуба с этого примечательного события», — цитирует Лайуики официальный сайт НХЛ.