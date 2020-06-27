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Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на предстоящем драфте 2020 года. Информацию об этом в «Твиттере» разметил авторитетный журналист Эллиот Фридман.

Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона. Следующий этап выбора команды, обладающей первым выбором, будет проходить после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая выбывшая команда имеет равный 12,5-процентный шанс выиграть первый пик.

Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:

2) «Лос-Анджелес Кингз»;
3) «Оттава Сенаторз»;
4) «Детрой Ред Уингз»;
5) «Оттава Сенаторз»;
6) «Анахайм Дакс»;
7) «Нью Джерси Дэвилз»;
8) «Баффало Сэйбрз».

Таким образом, одна из неизвестных команд будет претендовать на первого номера текущего драфта — Алексиса Лафренье.

Напомним, как выглядят пары плей-ин на Востоке и Западе:

Восточная конференция:
«Питтсбург» – «Монреаль»
«Каролина» – «Рейнджерс»
«Айлендерс» – «Флорида»
«Торонто» – «Коламбус»

Западная конференция:
«Эдмонтон» – «Чикаго»
«Нэшвилл» – «Аризона»
«Ванкувер» – «Миннесота»
«Калгари» – «Виннипег»

Источник: предварительный раунд плей-офф НХЛ стартует 30 июля
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