Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на предстоящем драфте 2020 года. Информацию об этом в «Твиттере» разметил авторитетный журналист Эллиот Фридман.

Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона. Следующий этап выбора команды, обладающей первым выбором, будет проходить после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая выбывшая команда имеет равный 12,5-процентный шанс выиграть первый пик.

Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:



2) «Лос-Анджелес Кингз»;

3) «Оттава Сенаторз»;

4) «Детрой Ред Уингз»;

5) «Оттава Сенаторз»;

6) «Анахайм Дакс»;

7) «Нью Джерси Дэвилз»;

8) «Баффало Сэйбрз».

Таким образом, одна из неизвестных команд будет претендовать на первого номера текущего драфта — Алексиса Лафренье.

Напомним, как выглядят пары плей-ин на Востоке и Западе:



Восточная конференция:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»



Западная конференция:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег»