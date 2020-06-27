«Вашингтон» оценил хоккейные навыки сына Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал видео, в котором старший сын российского нападающего Александра Овечкин совершает броски по воротам. Ранее Овечкин показал в своём «инстаграме», как тренируется его старший сын Сергей. Ребёнок занимается бросками по воротам, забрасывая шайбы с неудобной руки.

«Ракета не падает далеко от дерева», — говорится в сообщении в «инстаграме» «Вашингтон Кэпиталз».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.