Айзерман: не удивлён, что «Детройт» не получил первый пик. В плей-ауте шансы были выше

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал итоги драфт-лотереи. Напомним, «красные крылья» будут выбирать четвёртыми в первом раунде, первый пик получит один из клубов, играющий на стадии плей-аута.



«Скажу честно, не удивлён. Наши шансы на победу в лотерее оценивались 18,5%. Был готов к разговору с вами о том, что мы не получили право первого выбора. Меня это не удивляет. Шансы на победу в лотерее команд, которые сейчас участвуют в квалификации, оценивались в 24,5% на восьмерых. Это больше, чем у нас», — приводит слова Айзермана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Драфт состоится после розыгрыша Кубка Стэнли, дата начала которого ещё не определена. Планировалось провести драфт 26 и 27 июня в Монреале, но из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года