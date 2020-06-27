Робитайл — об итогах драфт-лотереи: «Лос-Анджелес» получит второго по силе игрока в мире

Президент клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл прокомментировал итоги драфт-лотереи. «Короли» получили право выбора под вторым номером в первом раунде.
«Мы очень рады. Всегда приятно подняться вверх или опуститься вниз, можно называть это как угодно. Это примечательное событие для „Лос-Анджелес Кингз“.
У нас появился шанс получить игрока, который близок к тому, чтобы сразу заиграть в НХЛ. Сможем забрать второго по силе игрока в мире, а это очень хорошая перспектива. Уже сказал генеральному менеджеру Робу Блэйку, что в последний раз мы выбирали вторыми на драфте в 2008 году и взяли Дрю Даути. Вместе с ним команда завоевала Кубок Стэнли. А еще под вторым номером мы задрафтовали Джимми Карсона и обменяли его на Уэйна Гретцки. Так что второй выбор для „Кингз“ в последние 20 или 30 лет был весьма удачным», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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