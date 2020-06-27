Беттмэн: максимум 17% игроков НХЛ покинули Северную Америку во время пандемии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о мерах безопасности в клубах.



«Максимум 17% игроков покинули Северную Америку во время пандемии, 56% уехали в другие города. Мы хотим, чтобы все они вернулись в расположение команд. Нам надо всех проверить и убедиться, что предпринятые нами меры работают, потому что здоровье и безопасность имеют для нас первостепенное значение. Мы надеемся, что нам удастся сдержать коронавирус. Мы соберёмся в двух городах и завершим сезон замечательным турниром.



Мы усердно работаем вместе с профсоюзом игроков, чтобы определить, в каких городах нам стоит играть и какие меры безопасности предпринять. Нам надо согласовать все вопросы, чтобы возобновить сезон. Мы трудимся плодотворно, и я надеюсь, что у нас все получится», — цитирует Беттмэна NBC Sports Network.



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