Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться

Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер иронически прокомментировал итоги драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги. Напомним, по итогам лотереи первый номер драфта получит один из клубов, который проиграет на стадии плей-аута. Под первым номером грядущего драфта наверняка будет выбран форвард Алексис Лафренье.

«Тренировочный сбор теперь будет необязательным для нескольких команд», — написал Ленер в «Твиттере».

Напомним, как выглядят пары плей-ин на Востоке и Западе.

Восточная конференция:
«Питтсбург» – «Монреаль»
«Каролина» – «Рейнджерс»
«Айлендерс» – «Флорида»
«Торонто» – «Коламбус»

Западная конференция:
«Эдмонтон» – «Чикаго»
«Нэшвилл» – «Аризона»
«Ванкувер» – «Миннесота»
«Калгари» – «Виннипег».

Айзерман: не удивлён, что «Детройт» не получил первый пик. В плей-ауте шансы были выше
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020