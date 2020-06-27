Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер иронически прокомментировал итоги драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги. Напомним, по итогам лотереи первый номер драфта получит один из клубов, который проиграет на стадии плей-аута. Под первым номером грядущего драфта наверняка будет выбран форвард Алексис Лафренье.



«Тренировочный сбор теперь будет необязательным для нескольких команд», — написал Ленер в «Твиттере».



Напомним, как выглядят пары плей-ин на Востоке и Западе.



Восточная конференция:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»



Западная конференция:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег».

Айзерман: не удивлён, что «Детройт» не получил первый пик. В плей-ауте шансы были выше