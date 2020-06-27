Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер иронически прокомментировал итоги драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги. Напомним, по итогам лотереи первый номер драфта получит один из клубов, который проиграет на стадии плей-аута. Под первым номером грядущего драфта наверняка будет выбран форвард Алексис Лафренье.
«Тренировочный сбор теперь будет необязательным для нескольких команд», — написал Ленер в «Твиттере».
Напомним, как выглядят пары плей-ин на Востоке и Западе.
Восточная конференция:
«Питтсбург» – «Монреаль»
«Каролина» – «Рейнджерс»
«Айлендерс» – «Флорида»
«Торонто» – «Коламбус»
Западная конференция:
«Эдмонтон» – «Чикаго»
«Нэшвилл» – «Аризона»
«Ванкувер» – «Миннесота»
«Калгари» – «Виннипег».
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