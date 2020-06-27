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Сергачёв показал забавное видео с переодеванием

Сергачёв показал забавное видео с переодеванием
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв выложил забавное видео в своём аккаунте в «Инстаграме». Хоккеист показал, как «мгновенно» переодевается для теннисной тренировки.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли не известны.

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