Иностранные клубы хотят обязать выплачивать компенсацию за молодых российских игроков

Министерство спорта России представило проект изменений в Закон о спорте, связанных с отъездом молодых игроков за рубеж.
«Если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных профессиональных спортивных соревнованиях (за исключением международных профессиональных спортивных соревнований, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы) по видам спорта, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в том числе на основании договора, спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсацию расходов, понесенных на его спортивную подготовку», — указано в проекте.
В пояснительной записке указано обоснование изменениям в закон: «В настоящее время в отдельных видах спорта, например хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансферных» выплат, поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом».
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