Дорион: за 40 лет у «Оттавы» было два выбора в топ-5 драфта всего четыре раза

Генеральный менеджер клуба «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал итоги драфт-лотереи. На грядущем драфте «сенаторы» будут получили 3-й и 5-й выбор в первом раунде.



«Мы очень рады, что у нас два выбора в первой пятерке. За последние 40 лет такое случалось всего четыре раза. Это очень хорошо для драфта, верхушку которого характеризует глубина.



Мы довольны, и наши фанаты должны испытывать те же чувства. Мы собираемся выбрать двух игроков, которые будут определяющими для команды на долгое время. Мы хотим взять двух действительно хороших хоккеистов.



Что касается первого выбора, то мы поняли механику процесса. Это будет команда, проигравшая на стадии плей-аута, то есть официально она не будет выступать в плей-офф. Для нас выглядит совершенно логичным, что одна из этих команд получит первый пик», – цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.

Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться