Айзерман: «Детройт» может сидеть и жалеть себя, но таков регламент драфт-лотереи

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал получение «красными крыльями» права выбора под четвёртым номером на предстоящем драфте НХЛ.
«Меня „Детройт“ выбирал тоже под четвёртым номером? Это было давно, и событие уже потеряло актуальность. Понятия не имел, как сложится карьера в НХЛ, ничего не ждал от себя, но всё получилось.
Не важно, выбираем мы первыми или четвёртыми. Считаем, в любом случае получим хорошего игрока. Это главное. У нас четвёртый выбор, а значит, есть из кого выбирать. Радуют такие перспективы, потому что понимаем: в нашей системе появится хоккеист с огромным потенциалом.
Можно сейчас сидеть и жалеть себя. Но таков регламент. Одинаковый для всех. Мы получим замечательного хоккеиста, сделаем все, чтобы из него получился выдающийся игрок. А может быть, нам повезёт. „Колорадо“ проиграл лотерею в 2017 году, опустился на четвертое место и выбрал Кайла Макара, а это очень перспективный парень. Смотрим вперёд с оптимизмом, однажды нам обязательно улыбнется удача. Может быть, даже в этом году», — цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.
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