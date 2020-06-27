Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Айзерман: «Детройт» может сидеть и жалеть себя, но таков регламент драфт-лотереи

Айзерман: «Детройт» может сидеть и жалеть себя, но таков регламент драфт-лотереи
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал получение «красными крыльями» права выбора под четвёртым номером на предстоящем драфте НХЛ.

«Меня „Детройт“ выбирал тоже под четвёртым номером? Это было давно, и событие уже потеряло актуальность. Понятия не имел, как сложится карьера в НХЛ, ничего не ждал от себя, но всё получилось.

Не важно, выбираем мы первыми или четвёртыми. Считаем, в любом случае получим хорошего игрока. Это главное. У нас четвёртый выбор, а значит, есть из кого выбирать. Радуют такие перспективы, потому что понимаем: в нашей системе появится хоккеист с огромным потенциалом.

Можно сейчас сидеть и жалеть себя. Но таков регламент. Одинаковый для всех. Мы получим замечательного хоккеиста, сделаем все, чтобы из него получился выдающийся игрок. А может быть, нам повезёт. „Колорадо“ проиграл лотерею в 2017 году, опустился на четвертое место и выбрал Кайла Макара, а это очень перспективный парень. Смотрим вперёд с оптимизмом, однажды нам обязательно улыбнется удача. Может быть, даже в этом году», — цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.

Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020