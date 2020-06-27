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Лафренье: я доволен результатами драфт-лотереи. Нужно ещё немного подождать

Лафренье: я доволен результатами драфт-лотереи. Нужно ещё немного подождать
Хоккей / НХЛ 0

Канадский нападающий Алексис Лафренье, считающийся фаворитом предстоящего драфта НХЛ, прокомментировал итоги драфт-лотереи. Напомним, по итогам лотереи первый номер драфта получит один из клубов, который проиграет на стадии плей-аута.

«Это первый этап процесса. Меня ещё не задрафтовали, нужно немного подождать. Проведу это время с семьей, друзьями. Посмотрим, что получится. Я доволен результатами лотереи», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Очерёдность выбора номеров драфта выглядит следующим образом:

2. «Лос-Анджелес Кингз»;
3. «Оттава Сенаторз»;
4. «Детрой Ред Уингз»;
5. «Оттава Сенаторз»;
6. «Анахайм Дакс»;
7. «Нью Джерси Дэвилз»;
8. «Баффало Сэйбрз».

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