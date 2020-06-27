Вилл: счастлив, что провёл хотя бы один матч в НХЛ. Там колоссальная конкуренция

Голкипер «Трактора» Роман Вилл поделился воспоминаниями о периоде выступления в Северной Америке.



«Тогда я был очень молод. Известно, что в НХЛ колоссальная конкуренция, пробиться в состав чрезвычайно трудно. Но всё равно не жалею. Это было отличное время, сбылась мечта. Счастлив даже, что провел хотя бы один матч, получил шанс. Опыт игры в системе «Колорадо» дал очень многое для будущей карьеры. Великолепные воспоминания, однако сейчас живу настоящим.



На ЮЧМ-2010 играл против российской сборной во главе с Кузнецовым? Да, хорошо помню Кузнецова на том турнире. Великолепный хоккеист, против него трудно играть. Вся сборная России была очень сильна. Неудивительно, что многие из её состава играют теперь в КХЛ и НХЛ. Мне лично всегда очень нравится играть против российской команды. Всегда рад выступать за национальную сборную страны», — цитирует Вилла официальный сайт КХЛ.