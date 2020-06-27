Пашков — об инициативе Минспорта: нужно указать обязанности спортсменов перед государством

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал инициативу Министерства спорта. Иностранные клубы хотят обязать выплачивать компенсацию за молодых российских игроков.



«Интересно, что Минспорт коснулся этой проблемы. Насколько мне известно, профессия спортсмена пока нигде не закреплена юридически. По всей видимости, на пути к этому делается первый шаг. Но нужно понимать, что этот ответственный шаг призван исправить нынешнее положение. Должна быть проведена большая работа, составлена полноценная программа, установлены юридические основы нашего спорта в стране. Одним распоряжением целый комплекс проблем точно не решить.



Должен быть перечень серьёзных мер, принятый на государственном уровне. В нём необходимо закрепить положение спортсмена, в нашем случае – хоккеиста. Указать его обязанности перед государством, его статус, предоставляемые для его полноценного развития условия и так далее. Нынешнее решение Минспорта приветствую, но его, повторюсь, недостаточно, чтобы поставить наш спорт на профессиональные рельсы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Иностранные клубы хотят обязать выплачивать компенсацию за молодых российских игроков