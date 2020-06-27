У вратаря «Салавата» Метсолы родился сын

У вратаря уфимского «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы родился сын, о чём финский голкипер сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме». Имя сына хоккеист не назвал.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



«Салават Юлаев» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял шестое место в Восточной конференции, заработав 68 очков в 62 матчах. В первом раунде плей-офф уфимский клуб выбил омский «Авангард» со счётом 4-2. Второй раунд проведён не был — лига приняла решение остановить сезон из-за пандемии коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.